Що відбувається? Захисника Динамо відправили на поліграф за підозрою в договірному матчі

Владислав Дубінчак, який належить київському Динамо, розповів про дивну сторінку своєї кар'єри, пов'язану з орендою в столичному Арсеналі

Владислав Дубінчак у шоці / Фото: Instagram

Сталося це в сезоні 2018/2019. Лівий захисник Динамо Владислав Дубінчак тоді грав за Арсенал-Київ, очолюваний В'ячеславом Грозним.

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В Одесі Арсенал програв Чорноморцю 1:2, забивши у другому таймі, але потім пропустивши два м'ячі протягом двох хвилин.

"Ми програли. Нас звинувачували в пасивній грі після того, як ми пропустили другий гол. Залишалося десять хвилин буквально"

"Ми заходимо в роздягальню, нас починають пресувати. Грозний кидав пляшки: "Ви граєте в ці ігри! Збираємося в понеділок на детектор брехні"

"Для мене це був такий шок. Я дзвоню агенту, кажу: "Cаню, що відбувається? Я взагалі нічого не розумію". Він поговорив з керівництвом. Сказав, що мене ніхто ні в чому не звинувачує, просто потрібно бути. Вся команда, отже, вся команда", – розповів Дубінчак в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital

"Я приїхав, дав кілька відповідей. Кажуть, що знайшли пару гравців. Їм спокійно дали піти, не афішували. Дали продовжити кар'єру. Вони домовилися не виносити це на загал, тому все так закінчилося"

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"Грозний не прийшов на поліграф. Людина такого статусу, не можна її піддавати такому"

Три роки по тому Дубінчак, який нині виступає в оренді за Дніпро-1, дивується, чому йому довелося проходити детектор брехні.

"Я гравець Динамо. Ми завжди боролися за результат, вигравали все підряд. У мене навіть в думках немає такого. А тут мені кажуть, що ви не так щось робили. Я, можливо, не психував надто, але я не розумів , чому я мав йти це робити", – повідомив Дубінчак

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