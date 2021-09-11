10 сентября 19:30 Видео
Александрия 1
Ингулец 0
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Серьезные проблемы у Динамо: новичок "бело-синих" не прибыл в расположение клуба

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
11 сентября, 08:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чемпион Украины не сможет рассчитывать на своего нападающего в ближайших матчах чемпионата
Эрик Рамирес может пропустить ближайшие матчи киевского Динамо
Эрик Рамирес может пропустить ближайшие матчи киевского Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

У форварда киевского Динамо Эрика Рамиреса подозрение на инфицирование коронавирусом.

Читайте также: Что происходит? Защитника Динамо отправили на полиграф по подозрению в договорняке

Реклама

22-летний нападающий не вернулся в расположение клуба, поскольку находится в лагере сборной Венесуэлы. Футболист был изолировал после появления симптомов заболевания. Как сообщает официальный Twitter Федерации футбола Венесуэлы, Рамирес и Рональд Эрнандес ожидают результатов ПЦР-тестов.

Как известно, форвард получил вызов на матчи отбора ЧМ-2022 в зоне Южной Америки. Он принял участие в поединках против Аргентины (1:3) и Перу (0:1), но в матче против Парагвая (1:2), который состоялся 10 сентября Рамирес не играл.

Реклама

Эрик Рамирес стал игроком Динамо
Эрик Рамирес стал игроком Динамо / Фото: YouTube Динамо Киев

Эрик Рамирес в июле подписал контракт с действующим чемпионом Украины. Трансфер обошелся киевлянам в 1,75 млн евро.

Новичок киевлян Эрик Рамирес
Новичок киевлян Эрик Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Ранее мы сообщали, что нападающий киевского Динамо Владислав Кулач во время паузы на матчи сборных перенес операцию на сердце. Также в лазарете находится форвард "бело-синих" Артем Беседин, получивший тяжелейшую травму на Евро-2020.

А сегодня киевское Динамо в рамках 7-го тура сыграет в Харькове с Металлистом 1925.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Петраков - тренер сборной
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Александрия
7
8:5
14
3
Шахтер
6
12:4
13
4
Днепр-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Ворскла
6
11:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Рух
6
5:8
7
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Пятница, 10 сентября
1:0
Видео О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять