Лікарі проморгали: новачкові Динамо довелося оперувати серце

Нападник київського Динамо Владислав Кулач під час паузи на матчі збірних переніс операцію на серці. Про проблеми зі здоров'ям гравця повідомляли ще два роки тому

Владислав Кулач переніс операцію на серці / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Ймовірно, з цієї причини Кулач, який поповнив команду влітку, провів за Динамо всього два матчі в поточному сезоні. Востаннє він виходив на поле ще 8 серпня.

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За інформацією Та Те Таке, хірургічне втручання пов'язане з ритмом серця. Операція була проста, однак про строки відновлення форварда не повідомляють.

Залишається тільки здогадуватися, як лікарі Динамо проморгали проблеми футболіста під час медогляду перед укладенням контракту.

У 2019 році вже ходили чутки, що Кулачу довелося тимчасово зупинити кар'єру через проблеми із серцем.

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Сам же футболіст заявив, що ніяких проблем у нього немає, а чутки поширила Олександрія, де він грав на правах оренди. Нібито це було пов'язано з розбірками стосовно його травми.

Також джерело повідомило, що Кулача не віддадуть в оренду Ворсклі, де він грав у минулому сезоні й став найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги.

До речі, напередодні інший динамівець повернувся в свій рідний клуб. Луческу не дав йому зіграти жодної хвилини. Львівський клуб скористався паузою в чемпіонаті й серйозно посилив свій склад.