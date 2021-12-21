Найдорожчий гравець Динамо пішов під воду

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков на Мальдівах продовжує насолоджуватися відпусткою зі своєю дівчиною Романою, якій днями зробив пропозицію руки і серця.
24-річний футболіст, якого Transfermarkt оцінює у 25 млн євро, і його наречена вирішили зайнятися дайвінгом. Озброївшись ластами та трубками, вони здійснили підводну подорож у глибинах Індійського океану та благополучно вибралися на сушу.
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Нагадаємо, пропозицію руки та серця Циганков зробив Романі під час романтичної вечері на пляжі. У комплекті з обручкою був величезний букет троянд.
Романа – із Вінниці, звідки й сам Циганков. Вищу освіту здобувала у США.
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