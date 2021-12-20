Ванна з квітами та шампанське: розкішне життя дружини українського футболіста

Дружина гравця Шахтаря та збірної України Валерія Бондаря продовжує дражнити своїх підписників фотографіями з відпустки. Пара відпочиває на Мальдівах.
Раніше дівчина постала перед фанатами в образі подарунку. А сьогодні Даша Савіна побажала всім доброго ранку з ванни, посипаної квітами.
Далі по темі
А потім ще й випила келих шампанського.
Раніше Даша Савіна розповіла про своїх залицяльників: "Це були депутати, відомі особи".
Нагадаємо, що до того, як вийти заміж за Бондаря, Савіна зустрічалася із нападником Динамо Владиславом Супрягою.
Читайте також:
- Поводиться вже скромніше. Дружина гравця Динамо перестала обійматися із чоловіком
- А її за такі фото не депортують? Рекордсменка Казахстану відривається на Шрі-Ланці
- Готова зайнятися коханням за сніданком. Дружина гравця Динамо не стримує себе у мусульманській країні
- Менше не буває. Секс-бомба з ММА здивувала розміром купальника
- Ранок нареченої. Українська красуня показала весільну білизну