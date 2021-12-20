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У Маргарити Степаненко конкурентка: дружина збірника оголила груди на Мальдівах

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 грудня, 00:10
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Дружина захисника Шахтаря та збірної України Сергія Кривцова Юлія вступила у боротьбу з Маргаритою Степаненко за звання найсексуальнішої матусі українського футболу
Юлія Кривцова
Юлія Кривцова / Фото: Instagram

Що цікаво, і та й інша зі своїми сім'ями відпочивають нині на одному курорті на Мальдівах.

Юлія Кривцова опублікувала перше ефектне фото з нинішньої відпустки в Індійському океані, показавши, як вона у капелюсі з неймовірно довгими полями та купальнику з дуже відвертим вирізом насолоджується неназваним нею напоєм.

"І на сніданок, і на обід, і на вечерю. І треба ще вгадати, про що це я???)))" – заінтригувала своїм постом у Instagram Юлія.

Чоловік, Сергій Кривцов, спробував здогадатися, з гумором припустивши у риму: "Жереш як свиня?"

Більш тактовними у коментарях виявилися подруги Юлії Кривцової.

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Зазначимо, що Юлія Кривцова народила своєму чоловікові Сергію трьох дітей. Первісток у сім'ї "гірника" з'явився у березні 2013 року. Хлопчика назвали Андрієм. За два роки, у квітні 2015-го, родина Кривцових поповнилася дівчинкою Алісою. А у березні 2018-го Кривцов став багатодітним батьком – у нього народилася ще одна дівчинка, Єсенія.

Додамо, що напередодні першими знімками з Мальдівів сезону грудень-2021 поділилася подруга Юлії Кривцової – жінка Тараса Степаненка Маргарита. Вона поскаржилася, що в неї на сонці згорів ніс. На що фоловери відреагували: "На цих фото ніхто не дивиться на лице".

Маргарита Степаненко
Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

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