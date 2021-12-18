Найсексуальніша матуся українського футболу: фото з Мальдів

Маргарита Степаненко опублікувала перші фото з Мальдів, куди із сім'єю вирушила на відпочинок під час паузи у чемпіонаті України.
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"Хто забув намазати обличчя першого дня, той згорів", – поскаржилася Маргарита в Instagram.
Але фоловери їй одразу пояснили, що згоріле обличчя на знімках ніхто взагалі не помітив.
- "На цих фото на обличчя ніхто не дивиться"
- "Оооох яка!"
- "Шикардос! Не скажеш, що на фото матуся, яка має трьох синів. Просто витончена красуня!" – зазначають підписники Маргарити Степаненко.
Нагадаємо, під час відпочинку річної давнини на Мальдівах Маргарита Степаненко також стала зіркою Instagram – від неї просто неможливо було відірвати погляд.