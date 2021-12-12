12 грудня 21:45
ПСЖ --
Монако --
12 грудня 22:00 Онлайн
Реал --
Атлетіко --
14 грудня 22:00
Дженоа --
Салернітана --
12 грудня 14:00
Чорноморець 2
Металіст 1925 1
12 грудня 17:00
Динамо 1
Зоря 1
12 грудня 19:30
Колос 2
Минай 1
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) 🚓 Хамство Гогілашвілі Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Останній матч року в Україні завершився грандіозним скандалом

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 грудня, 21:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У заключному календарному поєдинку 2021 року в чемпіонаті України середняк Колос удома обіграв Минай із рахунком 2:1 завдяки лівому пенальті
Селезньов програв своїй колишній команді
Селезньов програв своїй колишній команді / Фото: Колаж: Сьогодні

Дербі колишнього та нинішнього клубів Євгена Селезньова завершилося на користь екскоманди скандального нападника.

ОГЛЯД МАТЧУ

Реклама

Колос у Ковалівці здобув вольову перемогу над Минаєм з рахунком 2:1 – а-ля МЮ у фіналі ЛЧ-1999 з Баварією, програючи по ходу 0:1, але забивши два м'ячі на заключних хвилинах поєдинку.

Утім, гол, який дозволив Колосу зрівняти рахунок, виявився скандальним. Суддя призначив пенальті у ворота Миная, хоча, як засвідчив повтор, м'яч влучив у груди гравцю гостей.

Реклама

Виправити цю помилку рефері міг би VAR, але на цьому матчі система відеодопомоги арбітрам не працювала.

СКАНДАЛЬНИЙ ПЕНАЛЬТІ

Додамо, що проти своєї колишньої команди, Колоса, форвард Миная Селезньов вийшов на заміну на 62-й хвилині – результативними діями не відзначився, при цьому за час його перебування на полі Минай двічі пропустив.

Реклама

Колос – Минай – 2:1
Голи: Мілько, 88 (пен), Чорноморець, 90 – Вишневський, 11

Після цієї перемоги над стадіоном у Ковалівці запустили феєрверки.

Колос вирушив на канікули на восьмому рядку, Минай зимуватиме передостаннім – 15-м.

Чемпіонат України поновиться наприкінці лютого.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
18
15
2
1
49
10
39
47
Забиті 49
Пропущені 10
Різниця 39
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
18
14
3
1
47
9
38
45
Забиті 47
Пропущені 9
Різниця 38
Результати останніх матчів: Н В В В П
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
18
13
1
4
35
17
18
40
Забиті 35
Пропущені 17
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В В В В
4
Зоря Зоря Зор
18
11
3
4
37
19
18
36
Забиті 37
Пропущені 19
Різниця 18
Результати останніх матчів: Н В В П В
5
Ворскла Ворскла Вор
18
9
6
3
30
18
12
33
Забиті 30
Пропущені 18
Різниця 12
Результати останніх матчів: Н Н П В В
6
Олександрія Олександрія Оле
18
7
5
6
19
16
3
26
Забиті 19
Пропущені 16
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П В
8
Колос Колос Кол
18
7
3
8
14
23
-9
24
Забиті 14
Пропущені 23
Різниця -9
Результати останніх матчів: В В В Н В
9
Верес Верес Вер
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
18
6
1
11
17
29
-12
19
Забиті 17
Пропущені 29
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забиті 16
Пропущені 21
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н Н В П П
12
Львів Львів Льв
18
4
5
9
14
30
-16
17
Забиті 14
Пропущені 30
Різниця -16
Результати останніх матчів: Н П В В П
13
Чорноморець Чорноморець Чор
18
3
5
10
20
40
-20
14
Забиті 20
Пропущені 40
Різниця -20
Результати останніх матчів: В П П П В
14
Інгулець Інгулець Інг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забиті 13
Пропущені 28
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П Н П
15
Минай Минай Мин
18
1
7
10
12
30
-18
10
Забиті 12
Пропущені 30
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті 21
Пропущені 44
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н П П В

Нагадаємо, перед грою з Колосом Євген Селезньов потрапив у черговий скандал, пригрозивши розправою журналісту Андрію Сеньківу. Останній виклав запис погроз у Мережу.

Євген Селезньов і Андрій Сеньків
Євген Селезньов і Андрій Сеньків / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Порівняння бійців
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко
Сьогодні
06:00
Ричард Коммі
Ричард Коммі

33

Вік

34

170

Зріст

173

166

Розмах рук

180

61

Вага

61

16

Перемоги

30

2

Поразки

4

68.8%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

Результат бою
Титульний бій у Броварах
Денис Берінчик
Денис Берінчик
18 груд.
21:00
Іса Чанієв
Іса Чанієв

П1

1.06

Х

23.0

П2

8.00
Ставки на бокс
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Неділя, 12 грудня
2:1
ТБ: Онлайн
1:1
ТБ: Онлайн
2:1
ТБ: Онлайн
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти