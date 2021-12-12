Останній матч року в Україні завершився грандіозним скандалом

У заключному календарному поєдинку 2021 року в чемпіонаті України середняк Колос удома обіграв Минай із рахунком 2:1 завдяки лівому пенальті

Селезньов програв своїй колишній команді / Фото: Колаж: Сьогодні

Дербі колишнього та нинішнього клубів Євгена Селезньова завершилося на користь екскоманди скандального нападника.

ОГЛЯД МАТЧУ

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Колос у Ковалівці здобув вольову перемогу над Минаєм з рахунком 2:1 – а-ля МЮ у фіналі ЛЧ-1999 з Баварією, програючи по ходу 0:1, але забивши два м'ячі на заключних хвилинах поєдинку.

Утім, гол, який дозволив Колосу зрівняти рахунок, виявився скандальним. Суддя призначив пенальті у ворота Миная, хоча, як засвідчив повтор, м'яч влучив у груди гравцю гостей.

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Виправити цю помилку рефері міг би VAR, але на цьому матчі система відеодопомоги арбітрам не працювала.

СКАНДАЛЬНИЙ ПЕНАЛЬТІ

Додамо, що проти своєї колишньої команди, Колоса, форвард Миная Селезньов вийшов на заміну на 62-й хвилині – результативними діями не відзначився, при цьому за час його перебування на полі Минай двічі пропустив.

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Колос – Минай – 2:1

Голи: Мілько, 88 (пен), Чорноморець, 90 – Вишневський, 11

Після цієї перемоги над стадіоном у Ковалівці запустили феєрверки.

Колос вирушив на канікули на восьмому рядку, Минай зимуватиме передостаннім – 15-м.

Чемпіонат України поновиться наприкінці лютого.

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Шахтар Шах 18 15 2 1 49 10 39 47 Забиті 49 Пропущені 10 Різниця 39 Результати останніх матчів: В В В В В 2 Динамо Дин 18 14 3 1 47 9 38 45 Забиті 47 Пропущені 9 Різниця 38 Результати останніх матчів: Н В В В П 3 Дніпро-1 Дні 18 13 1 4 35 17 18 40 Забиті 35 Пропущені 17 Різниця 18 Результати останніх матчів: В В В В В 4 Зоря Зор 18 11 3 4 37 19 18 36 Забиті 37 Пропущені 19 Різниця 18 Результати останніх матчів: Н В В П В 5 Ворскла Вор 18 9 6 3 30 18 12 33 Забиті 30 Пропущені 18 Різниця 12 Результати останніх матчів: Н Н П В В 6 Олександрія Оле 18 7 5 6 19 16 3 26 Забиті 19 Пропущені 16 Різниця 3 Результати останніх матчів: П В П П В 7 Десна Дес 18 7 4 7 22 27 -5 25 Забиті 22 Пропущені 27 Різниця -5 Результати останніх матчів: П Н В П В 8 Колос Кол 18 7 3 8 14 23 -9 24 Забиті 14 Пропущені 23 Різниця -9 Результати останніх матчів: В В В Н В 9 Верес Вер 18 6 5 7 15 20 -5 23 Забиті 15 Пропущені 20 Різниця -5 Результати останніх матчів: Н П П В П 10 Металіст 1925 Мет 18 6 1 11 17 29 -12 19 Забиті 17 Пропущені 29 Різниця -12 Результати останніх матчів: П П П П П 11 Рух Рух 17 4 6 7 16 21 -5 18 Забиті 16 Пропущені 21 Різниця -5 Результати останніх матчів: Н Н В П П 12 Львів Льв 18 4 5 9 14 30 -16 17 Забиті 14 Пропущені 30 Різниця -16 Результати останніх матчів: Н П В В П 13 Чорноморець Чор 18 3 5 10 20 40 -20 14 Забиті 20 Пропущені 40 Різниця -20 Результати останніх матчів: В П П П В 14 Інгулець Інг 17 3 4 10 13 28 -15 13 Забиті 13 Пропущені 28 Різниця -15 Результати останніх матчів: В П П Н П 15 Минай Мин 18 1 7 10 12 30 -18 10 Забиті 12 Пропущені 30 Різниця -18 Результати останніх матчів: П П П Н Н 16 Маріуполь Мар 18 2 2 14 21 44 -23 8 Забиті 21 Пропущені 44 Різниця -23 Результати останніх матчів: П Н П П В

Нагадаємо, перед грою з Колосом Євген Селезньов потрапив у черговий скандал, пригрозивши розправою журналісту Андрію Сеньківу. Останній виклав запис погроз у Мережу.