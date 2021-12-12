Последний матч года в Украине завершился грандиозным скандалом

В заключительном календарном поединке 2021 года в чемпионате Украины середняк Колос дома обыграл Минай со счетом 2:1 благодаря левому пенальти

Селезнев проиграл своей бывшей команде / Фото: Коллаж: Сегодня

Дерби бывшего и нынешнего клубов Евгения Селезнева завершилось в пользу экс-команды скандального нападающего.

ОБЗОР МАТЧА

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Колос в Ковалевке одержал волевую победу над Минаем со счетом 2:1 – а-ля МЮ в финале ЛЧ-1999 с Баварией, проигрывая по ходу 0:1, но забив два мяча на заключительных минутах поединка.

Впрочем, гол, позволивший Колосу сравнять счет, оказался скандальным. Судья назначил пенальти в ворота Миная, хотя, как показал повтор, в том моменте мяч попал в грудь игроку гостей.

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Исправить эту ошибку рефери мог бы VAR, но на этом матче система видеопомощи арбитрам не работала.

СКАНДАЛЬНЫЙ ПЕНАЛЬТИ

Добавим, что против своей бывшей команды, Колоса, форвард Миная Селезнев вышел на замену на 62-й минуте – результативными действиями не отметился, при этом за время его пребывания на поле Минай дважды пропустил.

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Колос – Минай – 2:1

Голы: Милько, 88 (пен), Черноморец, 90 – Вишневский, 11

После этой победы над стадионом в Ковалевке запустили фейерверки.

Колос ушел на каникулы на восьмой строчке, Минай будет зимовать предпоследним – 15-м.

Чемпионат Украины возобновится в конце февраля.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Шахтер Шах 18 15 2 1 49 10 39 47 Забитые 49 Пропущенные 10 Разница 39 Результаты последних матчей: В В В В В 2 Динамо Дин 18 14 3 1 47 9 38 45 Забитые 47 Пропущенные 9 Разница 38 Результаты последних матчей: Н В В В П 3 Днепр-1 Дне 18 13 1 4 35 17 18 40 Забитые 35 Пропущенные 17 Разница 18 Результаты последних матчей: В В В В В 4 Заря Зар 18 11 3 4 37 19 18 36 Забитые 37 Пропущенные 19 Разница 18 Результаты последних матчей: Н В В П В 5 Ворскла Вор 18 9 6 3 30 18 12 33 Забитые 30 Пропущенные 18 Разница 12 Результаты последних матчей: Н Н П В В 6 Александрия Але 18 7 5 6 19 16 3 26 Забитые 19 Пропущенные 16 Разница 3 Результаты последних матчей: П В П П В 7 Десна Дес 18 7 4 7 22 27 -5 25 Забитые 22 Пропущенные 27 Разница -5 Результаты последних матчей: П Н В П В 8 Колос Кол 18 7 3 8 14 23 -9 24 Забитые 14 Пропущенные 23 Разница -9 Результаты последних матчей: В В В Н В 9 Верес Вер 18 6 5 7 15 20 -5 23 Забитые 15 Пропущенные 20 Разница -5 Результаты последних матчей: Н П П В П 10 Металлист 1925 Мет 18 6 1 11 17 29 -12 19 Забитые 17 Пропущенные 29 Разница -12 Результаты последних матчей: П П П П П 11 Рух Рух 17 4 6 7 16 21 -5 18 Забитые 16 Пропущенные 21 Разница -5 Результаты последних матчей: Н Н В П П 12 Львов Льв 18 4 5 9 14 30 -16 17 Забитые 14 Пропущенные 30 Разница -16 Результаты последних матчей: Н П В В П 13 Черноморец Чер 18 3 5 10 20 40 -20 14 Забитые 20 Пропущенные 40 Разница -20 Результаты последних матчей: В П П П В 14 Ингулец Инг 17 3 4 10 13 28 -15 13 Забитые 13 Пропущенные 28 Разница -15 Результаты последних матчей: В П П Н П 15 Минай Мин 18 1 7 10 12 30 -18 10 Забитые 12 Пропущенные 30 Разница -18 Результаты последних матчей: П П П Н Н 16 Мариуполь Мар 18 2 2 14 21 44 -23 8 Забитые 21 Пропущенные 44 Разница -23 Результаты последних матчей: П Н П П В

Напомним, перед игрой с Колосом Евгений Селезнев угодил в очередной скандал, пригрозив расправой журналисту Андрею Сенькиву. Последний выложил запись угроз в Сеть.