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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

У Динамо – мінус холостяк: Циганков зробив пропозицію своїй дівчині-красуні

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
18 грудня, 21:38
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Лідер київського Динамо Віктор Циганков незабаром покінчить із холостяцьким життям. Футболіст під час відпочинку на Мальдівах зробив пропозицію своїй дівчині
Віктор Циганков освідчився на Мальдівах
Віктор Циганков освідчився на Мальдівах / Фото: Instagram

Пропозицію руки та серця Циганков зробив під час романтичної вечері на пляжі. У комплекті до обручки йшов величезний букет троянд.

Читайте також: Хто в порожні ворота не забиває, на Мальдівах відпочиває: Циганков розлютив своїх фоловерів

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"Все тільки починається", – поділився зворушливим моментом футболіст Instagram.

Про наречену Циганкова відомо небагато. Її звуть Романа, вона із Вінниці, звідки родом і сам Віктор. Зараз дівчина навчається у Державному університеті Кента у США.

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Спочатку футболіст не афішував стосунки, а якщо й викладав спільні фото, то вибирав такі, де не видно обличчя дівчини. Але пізніше все-таки похвалився своєю обраницею.

До речі, сьогодні також стало відомо, що у висхідної зірки Шахтаря буде дитина. 19-річний півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков показав, як цілує животик своєї вагітної коханої – Лізи Передньої.

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