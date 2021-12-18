Розкрито таємницю! У висхідної зірки Шахтаря буде дитина (фото)

Про те, що чекає на дитину, Георгій Судаков повідомив у неймовірно зворушливий спосіб.
19-річний футболіст опублікував у Instagram фото з пляжу Домініканської Республіки, на якому він припав губами до живота своєї вагітної коханої – Лізи Передньої.
"Під твоїм серцем стукає друге. Незабаром нас буде троє", – написав Судаков.
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Зазначимо, що кохана Георгія Судакова Ліза Передня представляє себе в Instagram як майбутня телеведуча, чемпіонка України з танців та тренерка з гімнастики.
Ще вона – неймовірна красуня.