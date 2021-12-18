Раскрыта тайна! У восходящей звезды Шахтера будет ребенок (фото)

О том, что у него будет ребенок, Георгий Судаков сообщил невероятно трогательным образом.
19-летний футболист опубликовал в Instagram фото с пляжа Доминиканской Республики, на котором он прильнул губами к животику своей беременной любимой – Лизы Передней.
"Под твоим сердцем стучит второе. Скоро нас будет трое", – написал Судаков.
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Отметим, что возлюбленная Георгия Судакова Лиза Передняя представляет себя в Instagram как будущая телеведущая, чемпион Украины по танцам и тренер по гимнастике.
Еще она – невероятная красотка.