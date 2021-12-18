Раскрыта тайна! У восходящей звезды Шахтера будет ребенок (фото)

19-летний полузащитник Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков показал, как целует животик своей беременной возлюбленной – Лизы Передней

Георгий Судаков и его любимая - Лиза / Фото: Коллаж: Сегодня

О том, что у него будет ребенок, Георгий Судаков сообщил невероятно трогательным образом.

19-летний футболист опубликовал в Instagram фото с пляжа Доминиканской Республики, на котором он прильнул губами к животику своей беременной любимой – Лизы Передней.

"Под твоим сердцем стучит второе. Скоро нас будет трое", – написал Судаков.

"Я плачу. Ну и партизаны"

"Bravo Sudinha"

"Счастья вам и вашему будущему малышу", – отреагировали на эту новость фолловеры Георгия Судакова

Георгий Судаков / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Отметим, что возлюбленная Георгия Судакова Лиза Передняя представляет себя в Instagram как будущая телеведущая, чемпион Украины по танцам и тренер по гимнастике.

Еще она – невероятная красотка.