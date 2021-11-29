З моєю любов'ю: Віктор Циганков поділився романтичною фотосесією

Лідер київського Динамо Віктор Циганков на своїй сторінці в Instagram поділився серією зворушливих фото зі своєю коханою Романою

Віктор Циганков зі своєю дівчиною / Фото: Instagram

У фотосесії також взяв участь улюблений пес гравця збірної України лабрадор на прізвисько Лакі.

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Про дівчину футболіста відомо небагато. Її звуть Романа, вона із Вінниці, звідки родом і сам Віктор. Наразі дівчина навчається у Державному університеті Кента у США.

Спочатку футболіст не афішував стосунки, а якщо і викладав спільні фото, то вибирав такі, де не видно обличчя дівчини. Але пізніше все ж таки похвалитися своєю обраницею.

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