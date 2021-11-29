С моей любовью: Виктор Цыганков поделился романтической фотосессией

Виктор Цыганков со своей девушкой / Фото: Instagram
В фотосессии также принял участие любимый пес игрока сборной Украины лабрадор по кличке Лаки.
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О девушке футболиста известно не много. Ее зовут Романа, она из Винницы, откуда родом и сам Виктор. Сейчас девушка учится в Государственном университете Кента в США.
Первое время футболист не афишировал отношения, а если и выкладывал совместные фото, то выбирал такие, где не видно лицо девушки. Но позже все же похвастаться своей избранницей.
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