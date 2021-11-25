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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Українська мільйонерка роздяглася після поразки від росіянки (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
25 листопада, 16:22
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Леся Цуренко у бікіні – гарячі фото української тенісистки в Еміратах
Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото: Колаж: Сьогодні

Програвши у другому колі турніру Al Habtoor Tennis Challenge у Дубаї росіянці Анастасії Гасановій, українська тенісистка Леся Цуренко вирушила змивати втому до басейну свого готелю в Еміратах.

При цьому 32-річна українка похвалилася з фоловерами фотографіями своєї фігури у бікіні та поділилася не найкращим настроєм.

"Розчарована, але посміхаюся", – написала в Instagram Цуренко

  • "Ідеальна"
  • "Тобі пасує рожевий"
  • "А мені більше подобається чорний купальник", – пишуть фоловери Лесі Цуренко

Зазначимо, що почала 2021 рік Леся Цуренко на 146-му рядку рейтингу WTA, а завершила на 120-му. Здавалося б, прогрес. Але в українки були й кращі часи, коли вона посідала 23-ту сходинку серед тенісисток світу.

Додамо, що нинішнього року Цуренко заробила 175 тисяч доларів призових, а за кар'єру – майже $5 млн.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна заробила за рік $1,3 млн призових.

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