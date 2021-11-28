Кличко у Києві з мільйонеркою, поки його колишня Гейден на дні

Володимир Кличко, на міцний кулак якого напередодні поскаржилися в Росії, приїхав після перебування за кордоном до Києва.
Тут колишній чемпіон світу у надважкій вазі відвідав гала-вечерю та аукціон від фонду Еліни Світоліної, виручені на якому кошти спрямують на створення першої в Україні Дитячої міжнародної тенісної академії.
При цьому хітом соцмереж стало спільне фото Володимира Кличка та Еліни Світоліної, яка за свою кар'єру заробила понад 21 млн доларів призових.
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По-перше, уболівальники обговорюють зовнішність Світоліної – багато хто далеко не відразу впізнав Еліну у вечірній сукні та макіяжі.
По-друге, користувачі соцмереж обговорюють саму пару Кличко-Світоліна – у такому поєднанні вони справляють ефектне враження! Гаель Монфіс може напружитися...
Тим часом, як ми писали, колишня наречена Володимира Кличка опустилася на дно Тихого океану – Гейден Панеттьєр досліджує підводний світ біля берегів Таїті у компанії трьох чоловіків.
При цьому вихованням доньки Гейден та Володимира після розставання пари зайнята бабуся – мама братів Кличків. 9 грудня Каї Євдокії виповниться 7 років.