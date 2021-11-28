Кличко у Києві з мільйонеркою, поки його колишня Гейден на дні

У красуні, з якою зняли знаменитого боксера, не всі зуміли відразу розпізнати тенісистку Еліну Світоліну

Володимир у Києві, Гейден - на Таїті / Фото: Instagram

Володимир Кличко, на міцний кулак якого напередодні поскаржилися в Росії, приїхав після перебування за кордоном до Києва.

Тут колишній чемпіон світу у надважкій вазі відвідав гала-вечерю та аукціон від фонду Еліни Світоліної, виручені на якому кошти спрямують на створення першої в Україні Дитячої міжнародної тенісної академії.

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При цьому хітом соцмереж стало спільне фото Володимира Кличка та Еліни Світоліної, яка за свою кар'єру заробила понад 21 млн доларів призових.

По-перше, уболівальники обговорюють зовнішність Світоліної – багато хто далеко не відразу впізнав Еліну у вечірній сукні та макіяжі.

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По-друге, користувачі соцмереж обговорюють саму пару Кличко-Світоліна – у такому поєднанні вони справляють ефектне враження! Гаель Монфіс може напружитися...

Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, Instagram

Тим часом, як ми писали, колишня наречена Володимира Кличка опустилася на дно Тихого океану – Гейден Панеттьєр досліджує підводний світ біля берегів Таїті у компанії трьох чоловіків.

Гейден не сумує після розставання з Кличком / Фото: Instagram

При цьому вихованням доньки Гейден та Володимира після розставання пари зайнята бабуся – мама братів Кличків. 9 грудня Каї Євдокії виповниться 7 років.