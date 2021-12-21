Самый дорогой игрок Динамо ушел под воду

Виктор Цыганков исследует Индийский океан с красоткой, заставившей его покончить с холостяцкой жизнью

Виктор Цыганков и его невеста / Фото: Коллаж: Сегодня

Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков на Мальдивах продолжает наслаждаться отпуском со своей девушкой Романой, которой на днях сделал предложение руки и сердца.

24-летний футболист, которого Transfermarkt оценивает в 25 млн евро, и его невеста решили заняться дайвингом. Вооружившись ластами и трубками, они осуществили подводное путешествие в глубинах Индийского океана и благополучно выбрались на сушу.

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Напомним, предложение руки и сердца Цыганков сделал Романе во время романтического ужина на пляже. В комплекте к обручальному кольцу шел огромный букет роз.

Романа – из Винницы, откуда и сам Цыганков. Высшее образование получала в США.