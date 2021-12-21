Самый дорогой игрок Динамо ушел под воду

Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков на Мальдивах продолжает наслаждаться отпуском со своей девушкой Романой, которой на днях сделал предложение руки и сердца.
24-летний футболист, которого Transfermarkt оценивает в 25 млн евро, и его невеста решили заняться дайвингом. Вооружившись ластами и трубками, они осуществили подводное путешествие в глубинах Индийского океана и благополучно выбрались на сушу.
Далее по теме
Напомним, предложение руки и сердца Цыганков сделал Романе во время романтического ужина на пляже. В комплекте к обручальному кольцу шел огромный букет роз.
Романа – из Винницы, откуда и сам Цыганков. Высшее образование получала в США.
Читайте также:
- Кто в пустые ворота не забивает, на Мальдивах отдыхает: Цыганков взбесил своих фолловеров
- Ванна с цветами и шампанское: роскошная жизнь супруги украинского футболиста
- Ведет себя уже скромнее. Жена игрока Динамо перестала обниматься с мужем
- У Маргариты Степаненко конкурентка: жена сборника оголила грудь на Мальдивах
- А ее за такие фото не депортируют? Рекордсменка Казахстана отрывается на Шри-Ланке
- Самая сексуальная мамочка украинского футбола: фото с Мальдив