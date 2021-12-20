Ведет себя уже скромнее. Жена игрока Динамо перестала обниматься с мужем

Продолжается отпуск защитника киевского Динамо Александра Тымчика. Вместе с супругой Кариной они отдыхают на Мальдивах.
"Островная жизнь мне по душе", – пишет в своем Instagram Карина.
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Девушка выкладывает в соцсети уйму своих фотографий с Мальдив. Подписчики даже беспокоятся, успела ли она искупаться или все время уходит на фотосессии.
Кстати, ранее Карина едва не занялась любовью с Александром прямо на завтраке. Но теперь уже ведет себя скромнее.
Напомним, что Александр и Карина поженились весной этого года.
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