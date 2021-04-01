З кутового в дев'ятку! Гравець Ліхтенштейну забив шалений гол Ісландії (відео)

22-річний нападник збірної карликового Ліхтенштейну Янік Фрік забив найкращий гол відбору на ЧС-2022, у Вадуці вразивши ворота Ісландії безпосередньо ударом з кутового в дальню "дев'ятку".

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Правда, шедевральний "сухий лист" Яніка не врятував Ліхтенштейн від розгрому – Ісландія виграла 4:1.

Ліхтенштейн – Ісландія – 1:4

Голи: Я.Фрік, 79 – Севарссон, 12, Б'ярнасон, 45+1, Пальссон, 77, Сігурйонссон, 90+4

Янік Фрік / Фото: Reuters

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Відзначимо, що Янік Фрік виступає за німецький клуб Енергі Коттбус і є старшим сином найкращого бомбардира в історії збірної Ліхтенштейну Маріо Фріка. Його молодший брат Ноа Фрік – також гравець національної збірної.

Огляд матчу Ліхтенштейн – Ісландія (1:4). Гол з кутового – на 7:33

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Додамо, що гол Яніка Фріка з кутового – поки єдиний м'яч Ліхтенштейну у відборі на ЧС-2022. "Карлики" програли три матчі з Вірменією, Північної Македонією та Ісландією із загальним рахунком 1:10.

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