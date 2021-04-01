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С углового в девятку! Игрок Лихтенштейна забил сумасшедший гол Исландии (видео)

1 апреля, 08:02

Олег Люлька Олег Люлька

Невероятный "сухой лист" в исполнении "карликов"

22-летний нападающий сборной карликового Лихтенштейна Яник Фрик забил лучший гол отбора на ЧМ-2022, в Вадуце поразив ворота Исландии прямым ударом с углового в дальнюю "девятку".

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Правда, шедевральный "сухой лист" Яника не спас Лихтенштейн от разгрома – Исландия выиграла 4:1.

Лихтенштейн – Исландия – 1:4
Голы: Я.Фрик, 79 – Севарссон, 12, Бьярнасон, 45+1, Пальссон, 77, Сигурьонссон, 90+4

Яник Фрик

Яник Фрик / Фото: Reuters

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Отметим, что Яник Фрик выступает за немецкий клуб Энерги Коттбус и является старшим сыном лучшего бомбардира в истории сборной Лихтенштейна Марио Фрика. Его младший брат Ноа Фрик – также игрок национальной сборной.

Обзор матча Лихтенштейн – Исландия (1:4). Гол с углового – на 7:33

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Добавим, что гол Яника Фрика с углового – пока единственный мяч Лихтенштейна в отборе на ЧМ-2022. "Карлики" проиграли три матча с Арменией, Северной Македонией и Исландией с общим счетом 1:10.

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Лихтенштейн гол ЧМ-2022 сборная Исландии сборная Лихтенштейна

Источник: Сегодня|Спорт

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