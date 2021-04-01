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Ми повинні стати командою: Шевченко назвав причину провалу з Казахстаном

1 квітня, 00:35

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Збірна України знову не виграла у відборі на ЧС-2022

Україна знову втратила очки у відборі на ЧС-2022. Наша команда зіграла внічию з Казахстаном. Після матчу наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував цей результат.

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"Я думаю, коли створюється стільки моментів, а потім їх тринькають... Так виходить, що суперник створює один момент і забиває, а ми продовжуємо не використовувати. Кінцівка мені не сподобалася. Повинна бути організація, а у нас гравці, які повинні були грати на своїх позиціях, втратили їх. Результат негативний, беру відповідальність на себе. Я попередив їх в перерві – не тринькайте моменти. Такі ігри потрібно закривати. Шкода, що я мав рацію.

Три матчі в тиждень – не причина. Я не помічав утоми. Були ті, хто підсів, але ми багатьом давали грати, була ротація. Не бачу проблем у втомі, а бачу проблему в концентрації. Це дзвіночок, дуже серйозний дзвіночок. Ми повинні стати командою. Це тривожні моменти – там помилку допустили, тут помилка і покарали нас.

Ми повинні були закривати цю гру ще в першому таймі. Суперник забив хороший гол, але ми повинні своє реалізувати. Якби ми реалізували свої моменти – закрили б все в першому таймі. Що стосується моментів з пенальті, то я не коментую. Зараз мені важко говорити про це. Якщо суддя не побачив пенальті, то так і бути", – сказав Шевченко в коментарі Футбол 1.

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Андрій Шевченко збірна України ЧС-2022 збірна Казахстану

Джерело: sport.ua

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