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Мы должны стать командой: Шевченко назвал причину провала с Казахстаном

1 апреля, 00:35

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сборная Украины снова не выиграла в отборе на ЧМ-2022

Украина снова потеряла очки в отборе на ЧМ-2022. Наша команда сыграла вничью с Казахстаном. После матча наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал этот результат.

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"Я думаю, когда создается столько моментов, а потом их транжирят... Так получается, что соперник создает один момент и забивает, а мы продолжаем не использовать. Концовка мне не понравилась. Должна быть организация, а у нас игроки, которые должны были играть на своих позициях, потеряли их. Результат негативный, беру ответственность на себя. Я предупредил их в перерыве – не транжирить моменты. Такие игры нужно закрывать. Жаль, что я оказался прав.

Три матча в неделю – не причина. Я не замечал усталости. Были те, кто подсел, но мы многим давали играть, была ротация. Не вижу проблем в усталости, а вижу проблему в концентрации. Это звоночек, очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой. Это тревожные моменты – там ошибку допустили, здесь ошибка и наказали нас.

Мы должны были закрывать эту игру еще в первом тайме. Соперник забил хороший гол, но мы должны свое реализовать. Реализуй свои моменты – закрыли ли бы все в первом тайме. Что касается моментов с пенальти, то я не комментирую. Сейчас мне тяжело говорить об этом. Если судья не увидел пенальти, то так и быть", – сказал Шевченко в комментарии Футбол 1.

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Андрей Шевченко Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Казахстана

Источник: sport.ua

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