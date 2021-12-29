Роналду за 15 тисяч євро розгнівав мешканців Гоа

В індійському місті Калангут (штат Гоа) відкрили статую одному з найкращих футболістів сучасності Кріштіану Роналду.
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Вартість пам'ятника нападнику Манчестер Юнайтед та збірної Португалії становить близько 15 тисяч євро.
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Міністр штату Гоа Майкл Лобо розмістив дві фотографії статуї у своєму Twitter і написав:
"З любові до футболу та на прохання нашої молоді ми встановили статую Кріштіану Роналду у парку, щоб надихнути нашу молодь піднімати футбол на нові висоти".
Як буває у таких випадках, не обійшлося і без критики. Багато місцевих жителів залишилися незадоволені установкою статуї Роналду. Вони переконані, що владі слід увічнити спортсмена з Індії.
Цікаво, що Ґоа був колонією Португалії, але перейшов під юрисдикцію Індії 60 років тому.
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