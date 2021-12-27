У футболі роздавали нагороди найкращим: Левандовський знову кинули, а Мессі навіть не покликали

В Дубаї роздали нагороди Globe Soccer Awards / Фото: Twitter
Церемонія нагородження відбувається наприкінці року у Дубаї. Було визначено переможців у різних номінаціях:
Найкращий бомбардир усіх часів – Кріштіану Роналду
Трофей Марадони (кращий бомбардир року) – Роберт Левандовські
Найкращий гравець року за версією TikTok фанатів – Роберт Левандовські
Найкращий захисник року – Леонардо Бонуччі
Найкращий тренер року – Роберто Манчіні
Найкращий гравець року – Кіліан Мбаппе
Найкраща футболістка року – Алексія Путельяс
За визначну кар'єру – Рональдіньо
Найкращий клуб року – Челсі
Найкращий агент року – Федеріко Пасторелло
Найбільше нагород дісталося нападнику Баварії Роберту Левандовському, але, як і з "Золотим м'ячем", головний приз дістався не йому. Футболістом року був визнаний Кілліан Мбаппе з Парі Сен-Жермен.
До речі, володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі цього разу залишився без нагороди. Футболіст навіть не з'явився на нагородження, адже в цей же час відпочиває із сім'єю.
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