В футболе раздавали награды лучшим: Левандовски снова кинули, а Месси даже не позвали

В Дубае раздали награды Globe Soccer Awards / Фото: Twitter
Церемония награждения проходит в конце года в Дубае. Были определены победители в разных номинациях:
Лучший бомбардир всех времен – Криштиану Роналду
Трофей Марадоны (лучший бомбардир года) – Роберт Левандовски
Лучший игрок года по версии TikTok фанатов – Роберт Левандовски
Лучший защитник года – Леонардо Бонуччи
Лучший тренер года – Роберто Манчини
Лучший игрок года – Килиан Мбаппе
Лучшая футболистка года – Алексия Путельяс
За выдающуюся карьеру – Рональдиньо
Лучший клуб года – Челси
Лучший агент года – Федерико Пасторелло
Больше всего наград досталось нападающему Баварии Роберту Левандовски, но, как и с "Золотым мячом", главный приз достался не ему. Футболистом года был признан Киллиан Мбаппе из Пари Сен-Жермен.
Кстати, обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси в этот раз остался без награды. Футболист даже не явился на награждение, ведь в это же время отдыхает с семьей.
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