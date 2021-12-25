Ледве влізли в кадр: Роналду в піжамі показав сімейне фото на Різдво

Футболіст разом із нареченою Джорджиною Родрігес та дітьми традиційно вбралися в піжаму, а гості були одягнені хто в чому.
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Під ялинкою видніється гора подарунків. Один із них – з логотипом Спортінга, першого клубу Роналду.
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"Від щирого серця бажаю всім щасливого Різдва!", – підписав знімок футболіст у Instagram.
"Нехай у наших серцях істинний дух Різдва! Різдво – це сім'я, свято, обмін прихильностями. З Різдвом усіх ще раз!", – привітала всіх зі святом сестра Кріштіану Катя Авейру.
До речі, раніше Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес оригінально оголосили стать своїх майбутніх дітей. Для цього парочка влаштувала барвисту вечірку, а допомагали їм старші діти.