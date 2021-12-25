Едва влезли в кадр: Роналду в пижаме показал семейное фото на Рождество

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии встретил Рождество в семейном кругу. В гости к футболисту приехала мать, а также братья и сестры

Роналду встретил Рождество с семьей / Фото: Instagram

Футболист вместе с невестой Джорджиной Родригес и детьми традиционно нарядились в пижаму, а гости были одеты кто в чем.

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Под елкой виднеется гора подарков. Один из них – с логотипом Спортинга, первого клуба Роналду.

"От всего сердца желаю всем счастливого Рождества!", – подписал снимок футболист в Instagram.

"Да пребудет в наших сердцах истинный дух Рождества! Рождество – это семья, праздник, обмен привязанностями. С Рождеством всех еще раз!", – поздравила всех с праздником сестра Криштиану Катя Авейру.

Кстати, ранее Криштиану Роналду и Джорджина Родригес оригинально объявили пол своих будущих детей. Для этого парочка устроила красочную вечеринку, а помогали им старшие дети.