Це фантастика: Роналду із травмою пробіг все поле за 12 секунд (відео)

Кріштіану Роналду знову здивував своїх уболівальників. Форвард Манчестер Юнайтед пробіг все поле за 12 секунд, хоча вже був травмований

Кріштіану Роналду не втомлюється дивувати фанатів / Фото: REUTERS

Роналду оформив дубль, а Манчестер Юнайтед обіграв Арсенал у центральному матчі 14-го туру чемпіонату Англії. До речі, у цьому матчі Роналду забив 800-й гол у кар'єрі.

Але наприкінці зустрічі португалець отримав травму, через що змушений був залишити поле на 88-й хвилині, поступившись місцем Антоні Марсьялю.

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Хвилиною раніше 36-річний Роналду ударом головою відвів загрозу від своїх воріт під час подачі кутового, а потім втік разом із партнерами у контратаку.

Експерти підрахували, що Роналду подолав шлях від власного штрафного майданчика до чужого за 12 секунд! Щось подібне ми бачили на Євро-2020, коли Роналду розвинув феноменальну швидкість.

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Через кілька секунд Роналду було замінено під овації трибун "Олд Траффорда". Фанати відзначили самовідданість футболіста, на якому вже встигли поставити хрест після приходу Ральфа Рангніка.

Експерти стверджували, що німець є прихильником пресингу, де немає місця для 36-річного гравця. Кріштіану звинувачували в тому, що не хоче захищатися. Але сам португалець поставив своїх критиків на місце.