Роналду продемонстрував феноменальну швидкість на Євро – і це в 36 років

Кріштіану Роналду не старіє. Португальський нападник продемонстрував феноменальну швидкість в матчі проти Німеччини, якій позаздрять багато спринтерів

Кріштіану Роналду розігнався до 32 км/год / Фото: Reuters

Португалець Кріштіану Роналду знову здивував футбольний світ. 36-річний форвард відзначився забитим м'ячем у матчі проти Німеччини і вразив своєю швидкістю. Відео голів та огляд матчу Португалія – Німеччина є на нашому сайті.

Читайте також: Роналду і кола: фанат показав вогняне продовження

Експерти підрахували, що перед забитим м'ячем Роналду розігнався до 32 км / год, подолавши від свого штрафного майданчика до чужого 97 метрів! На це Кріштіану знадобилося 14,2 секунди.

Відзначимо, що абсолютний рекорд швидкості серед футболістів належить все тому ж Роналду. На ЧС-2018 Кріштіану розігнався до 38,6 км/год. І це в 33 роки!

Раніше ми писали, що Роналду став найкращим бомбардиром ЧС і Євро разом узятих. Португалець наздогнав знаменитого німця Мирослава Клозе і тепер ділить з ним лідерство в списку кращих бомбардирів чемпіонатів Європи та світу. Кріштіану ще може вийти в одноосібні лідери.