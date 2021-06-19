Роналду продемонстрував феноменальну швидкість на Євро – і це в 36 років

Португалець Кріштіану Роналду знову здивував футбольний світ. 36-річний форвард відзначився забитим м'ячем у матчі проти Німеччини і вразив своєю швидкістю. Відео голів та огляд матчу Португалія – Німеччина є на нашому сайті.
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Експерти підрахували, що перед забитим м'ячем Роналду розігнався до 32 км / год, подолавши від свого штрафного майданчика до чужого 97 метрів! На це Кріштіану знадобилося 14,2 секунди.
Відзначимо, що абсолютний рекорд швидкості серед футболістів належить все тому ж Роналду. На ЧС-2018 Кріштіану розігнався до 38,6 км/год. І це в 33 роки!
Раніше ми писали, що Роналду став найкращим бомбардиром ЧС і Євро разом узятих. Португалець наздогнав знаменитого німця Мирослава Клозе і тепер ділить з ним лідерство в списку кращих бомбардирів чемпіонатів Європи та світу. Кріштіану ще може вийти в одноосібні лідери.