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Роналду казиться: новий тренер МЮ посадив легенду на банку

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
29 листопада, 09:21
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Манчестер Юнайтед зіграв унічию з Челсі (1:1) у матчі 13-го туру чемпіонату Англії. Кріштіану Роналду залишився в запасі і з'явився на полі лише у другому таймі
Кріштіану Роналду злий на нового тренера МЮ
Кріштіану Роналду злий на нового тренера МЮ / Фото: REUTERS

Британські ЗМІ припускають, що рішення залишити Роналду на лаві запасних приймав не Майкл Керрік, а новий наставник команди Ральф Рангнік, який повинен приступити до своїх обов'язків найближчими днями.

Читайте також: Роналду буде у гніві! Українець із Москви навангував МЮ бардак

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Dailymail пише, що Рангнік є прихильником пресингу, але як він ставитиметься до 36-річного футболіста, який не пресингує? Видання припускає, що у неділю ми побачили відповідь на це запитання.

Тепер залишається відкритим питання, як на ситуацію відреагує Роналду. Легендарний португалець явно не на це розраховував, коли переходив до МЮ.

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"Роналду повернувся до Манчестер Юнайтед не для того, щоб сісти на лаву запасних. Це розчарування, він злий", – припустив після матчу колишній футболіст МЮ Рой Кін.

Втім, сам Керрік заявив, що рішення залишити Кріштіану у запасі він приймав особисто.

Додамо, що цього сезону на рахунку Роналду 10 голів у 16 матчах у всіх турнірах. Він приєднався до команди останніми днями літнього трансферного вікна.

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