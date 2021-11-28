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Роналду буде розгніваний! Українець із Москви пророкує МЮ бардак

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
28 листопада, 20:19
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Колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко не вважає, що Манчестер Юнайтед виграє від запрошення німецького тренера Ральфа Рангніка – Кріштіану Роналду з ним не вживеться
Роналду, Калиниченко і Рангнік
Роналду, Калиниченко і Рангнік / Фото: Колаж: Сьогодні

Манчестер Юнайтед ось-ось має очолити 63-річний німець Ральф Рангнік, котрий допрацьовує на посаді керівника зі спорту та розвитку московського Локомотива.

Але експівзахисник збірної України Максим Калиниченко, який давно проживає в Москві, вважає, що запрошення Рангніка обернеться для МЮ бардаком у роздягальні – вся справа у тім, що зірковий форвард манкуніанців Кріштіану Роналду зовсім не вписується в тренерську концепцію Ральфа.

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"Я навіть не знаю, кого мені шкода більше, Рангніка, який намагатиметься збудувати свій улюблений пресинг, чи КріРо, який у цьому самому компоненті просто сторонній, – написав Калиниченко у своєму Telegram-каналі. – Як виходитиме тренер із ситуації, за якої його, наче головна, зірка просто не підходить під тактику. І не просто не підходить, а повністю вилітає із неї. За всіма параметрами та метриками пресингу, КріРо один із найгірших у лізі".

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Ральф Рангнік
Ральф Рангнік / Фото: Getty Images

"Аж дуже цікаво, як виходитиме Рангник із цієї патової ситуації. Поставити до складу Роналду, розвалиться вся система і робота в циклі. Не поставити – отримаєш розгнівану зірку і бардак у роздягальні. Ну і є ще один, фантастичний сценарій, за якого Кріштіану почне виконувати все, що скаже німець, тоді я точно скажу, що Роналду крутіший за Мессі", – підсумував Калиниченко.

Максим Калиниченко
Максим Калиниченко / Фото: Twitter

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Раніше Ральф Рангнік називав українця Валерія Лобановського серед тренерів, які мали на нього найбільший вплив.

Ральф Рангнік замінить Сульшера на чолі Манчестер Юнайтед
Ральф Рангнік замінить Сульшера на чолі Манчестер Юнайтед / Фото: Колаж: Сьогодні

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