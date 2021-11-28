Роналду буде розгніваний! Українець із Москви пророкує МЮ бардак

Колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко не вважає, що Манчестер Юнайтед виграє від запрошення німецького тренера Ральфа Рангніка – Кріштіану Роналду з ним не вживеться

Роналду, Калиниченко і Рангнік / Фото: Колаж: Сьогодні

Манчестер Юнайтед ось-ось має очолити 63-річний німець Ральф Рангнік, котрий допрацьовує на посаді керівника зі спорту та розвитку московського Локомотива.

Але експівзахисник збірної України Максим Калиниченко, який давно проживає в Москві, вважає, що запрошення Рангніка обернеться для МЮ бардаком у роздягальні – вся справа у тім, що зірковий форвард манкуніанців Кріштіану Роналду зовсім не вписується в тренерську концепцію Ральфа.

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"Я навіть не знаю, кого мені шкода більше, Рангніка, який намагатиметься збудувати свій улюблений пресинг, чи КріРо, який у цьому самому компоненті просто сторонній, – написав Калиниченко у своєму Telegram-каналі. – Як виходитиме тренер із ситуації, за якої його, наче головна, зірка просто не підходить під тактику. І не просто не підходить, а повністю вилітає із неї. За всіма параметрами та метриками пресингу, КріРо один із найгірших у лізі".

Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Ральф Рангнік / Фото: Getty Images

"Аж дуже цікаво, як виходитиме Рангник із цієї патової ситуації. Поставити до складу Роналду, розвалиться вся система і робота в циклі. Не поставити – отримаєш розгнівану зірку і бардак у роздягальні. Ну і є ще один, фантастичний сценарій, за якого Кріштіану почне виконувати все, що скаже німець, тоді я точно скажу, що Роналду крутіший за Мессі", – підсумував Калиниченко.

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

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Раніше Ральф Рангнік називав українця Валерія Лобановського серед тренерів, які мали на нього найбільший вплив.