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Роналду в бешенстве: новый тренер МЮ усадил легенду на банку

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
29 ноября, 09:21
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Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Челси (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии. Криштиану Роналду остался в запасе и появился на поле лишь во втором тайме
Криштиану Роналду зол на нового тренера МЮ
Криштиану Роналду зол на нового тренера МЮ / Фото: REUTERS

Британские СМИ предполагают, что решение оставить Роналду на лавке запасных принимал не Майкл Кэррик, а новый наставник команды Ральф Рангник, который должен приступить к своим обязанностям в ближайшие дни.

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Dailymail пишет, что Рангник является приверженцем прессинга, но как он будет относиться к 36-летнему футболисту, который не прессингует? Издание предполагает, что в воскресенье мы увидели ответ на этот вопрос.

Теперь остается открытым вопрос, как на ситуацию отреагирует Роналду. Легендарный португалец явно не на это рассчитывал, когда переходил в МЮ.

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"Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед не для того, чтобы сесть на скамейку запасных. Это разочарование, он зол", – предположил после матча бывший футболист МЮ Рой Кин.

Впрочем, сам Кэррик заявил, что решение оставить Криштиану в запасе он принимал лично.

Добавим, что в текущем сезоне на счету Роналду 10 голов в 16 матчах во всех турнирах. Он присоединился к команде в последние дни летнего трансферного окна.

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