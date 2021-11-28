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Роналду будет в гневе! Украинец из Москвы наванговал МЮ бардак

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
28 ноября, 20:19
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Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко не думает, что Манчестер Юнайтед выиграет от приглашения немецкого тренера Ральфа Рангника – Криштиану Роналду с ним не уживется
Роналду, Калиниченко и Рангник
Роналду, Калиниченко и Рангник / Фото: Коллаж: Сегодня

Манчестер Юнайтед вот-вот должен возглавить 63-летний немец Ральф Рангник, дорабатывающий на должности руководителя по спорту и развитию московского Локомотива.

Но давно проживающий в Москве экс-полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко считает, что приглашение Рангника обернется для МЮ бардаком в раздевалке – все дело в том, что звездный форвард манкунианцев Криштиану Роналду абсолютно не вписывается в тренерскую концепцию Ральфа.

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"Я даже не знаю, кого мне жальче больше, Рангника, который будет пытаться выстроить свой любимый прессинг, или КриРо, который в этом самом компоненте просто посторонний, – написал Калиниченко в своем Telegram-канале. – Как будет выходить тренер из ситуации, при которой его, вроде как главная, звезда попросту не подходит под тактику. И не просто не подходит, а абсолютно вылетает из нее. По всем параметрам и метрикам прессинга, КриРо один из худших в лиге".

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Ральф Рангник
Ральф Рангник / Фото: Getty Images

"Прям очень интересно, как будет выходить Рангник из этой патовой ситуации. Поставить в состав Роналду, рухнет вся система и вся работа в цикле. Не поставить – получишь разгневанную звезду и бардак в раздевалке. Ну и есть еще один, фантастический сценарий, при котором Криштиану начнет выполнять все, что скажет немец. Вот тогда я точно скажу, что Роналду круче Месси", – подытожил Калиниченко.

Максим Калиниченко
Максим Калиниченко / Фото: Twitter

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Ранее Ральф Рангник называл украинца Валерия Лобановского в числе тренеров, оказавших на него наибольшее влияние.

Ральф Рангник заменит Сульшера во главе Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник заменит Сульшера во главе Манчестер Юнайтед / Фото: Коллаж: Сегодня

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