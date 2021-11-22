Он выдающийся человек! Роналду трогательно попрощался с легендой МЮ

Знаменитый футболист вспомнил, как сначала играл вместе с Сульшером, а потом вернулся в клуб, где норвежец уже работал тренером

Сульшер и Роналду давно знакомы / Фото: REUTERS

Уле Гуннар Сульшер, уволенный с должности главного тренера Манчестер Юнайтед, уже покинул клубную базу.

А нападающий МЮ Криштиану Роналду в соцсетях трогательно попрощался с Сульшером.

Реклама

"Он был нападающим, когда я впервые сыграл на "Олд Траффорд", и он работал тренером в момент, когда я вернулся в Манчестер Юнайтед. Но что важнее – он выдающийся человек. Желаю ему всего наилучшего во всем, что жизнь для него уготовила. Удачи, мой друг! Ты заслуживаешь этого!" – написал Роналду в Instagram.

В качестве игрока Сульшер провел за МЮ 366 матчей и забил 126 голов. Шесть раз он становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов. Именно Сульшер забил победный гол в том самом легендарном финале МЮ – Бавария.

Реклама

Тренером Сульшер работал в клубе с декабря 2018 года, когда был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в марте 2019 года официально утвержден в должности.

Под руководством норвежца английский клуб дошел до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил Вильярреалу в серии пенальти.

Реклама

Отметим, что букмекеры сватают в преемники Сульшеру Зидана, Каррика и Роджерса.

А вот Роналду хотел бы видеть новым тренером МЮ Луиса Энрике.