Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес оригінально оголосили стать своїх майбутніх дітей

Як стало відомо наприкінці жовтня, Роналду і Родрігес чекають на двійню. Але не було відомо, якої статі будуть діти.
Читайте також: Це фантастика: Роналду із травмою пробіг все поле за 12 секунд (відео)
Зараз модно влаштовувати так зване ґендер паті – вечірку, на якій різними способами батьки повідомляють стать своєї дитини. Іноді це сюрприз навіть для них.
Далі по темі
Старші діти Роналду Кріштіану-старший, Єва, Матео та Алана Мартіна синхронно лопнули кульки, з яких полетіло блакитне та рожеве конфетті.
Це означає, що у Кріштіану та Джорджини буде дівчинка та хлопчик.
Роналду та Джорджина познайомилися у 2016 році в мадридському бутіку Gucci, де вона працювала продавцем-консультантом 12 листопада 2017 року у пари народилася донька Алана Мартіна.
Читайте також: Моя королева: Кріштіану Роналду показав спільне фото з нареченою
На той момент у Роналду вже було троє дітей: Кріштіану-молодший, який народився 2010 року від невідомої матері, а також близнюки Єва та Матео, які народилися 2017 року від сурогатної матері.
І того ж 2017-го Джорджина подарувала футболісту дівчинку, яку назвали Алана Мартіна.