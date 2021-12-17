Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес оригінально оголосили стать своїх майбутніх дітей

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес дізналися про стать своїх майбутніх дітей. Для цього парочка влаштувала мальовничу вечірку, а допомагали їм старші діти

Роналду і Джорджина влаштували гендер паті / Фото: Instagram

Як стало відомо наприкінці жовтня, Роналду і Родрігес чекають на двійню. Але не було відомо, якої статі будуть діти.

Читайте також: Це фантастика: Роналду із травмою пробіг все поле за 12 секунд (відео)

Реклама

Зараз модно влаштовувати так зване ґендер паті – вечірку, на якій різними способами батьки повідомляють стать своєї дитини. Іноді це сюрприз навіть для них.

Старші діти Роналду Кріштіану-старший, Єва, Матео та Алана Мартіна синхронно лопнули кульки, з яких полетіло блакитне та рожеве конфетті.

Реклама

Це означає, що у Кріштіану та Джорджини буде дівчинка та хлопчик.

Роналду та Джорджина познайомилися у 2016 році в мадридському бутіку Gucci, де вона працювала продавцем-консультантом 12 листопада 2017 року у пари народилася донька Алана Мартіна.

Реклама

Читайте також: Моя королева: Кріштіану Роналду показав спільне фото з нареченою

На той момент у Роналду вже було троє дітей: Кріштіану-молодший, який народився 2010 року від невідомої матері, а також близнюки Єва та Матео, які народилися 2017 року від сурогатної матері.

І того ж 2017-го Джорджина подарувала футболісту дівчинку, яку назвали Алана Мартіна.