29 декабря 21:30
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сити --
30 декабря 23:00
Порту --
Бенфика --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января 🔱 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Роналду за 15 тысяч евро разгневал жителей Гоа

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
29 декабря, 15:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В бывшей португальской колонии установили памятник форварду Манчестер Юнайтед, что не понравилось местным жителям
Памятник Роналду установили в Индии
Памятник Роналду установили в Индии / Фото: Коллаж: Сегодня

В индийском городе Калангут (штат Гоа) открыли статую одному из лучших футболистов современности Криштиану Роналду.

Читайте также: Он точно инопланетянин! Роналду забил 800-й гол в карьере!

Реклама

Стоимость памятника нападающему Манчестер Юнайтед и сборной Португалии составила около 15 тысяч евро.

Министр штата Гоа Майкл Лобо разместил две фотографии статуи в своем Twitter и написал:

"Из любви к футболу и по просьбе нашей молодежи мы установили статую Криштиану Роналду в парке, чтобы вдохновить нашу молодежь поднимать футбол на новые высоты".

Реклама

Как бывает в таких случая, не обошлось и без критики. Многие местные жители остались недовольны установкой статуи Роналду. Они убеждены, что властям следовало увековечить спортсмена из Индии.

Интересно, что Гоа был колонией Португалии, но перешел под юрисдикцию Индии 60 лет назад.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Реклама
Врывайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Челси

Сегодня

21:30

Брайтон

1.42

4.60

8.80

Брентфорд

Сегодня

22:15

Манчестер Сити

17.50

8.00

1.17

Порту

Завтра

23:00

Бенфика

1.76

3.85

4.40
Опрос
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
371
2
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
369
3
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
347
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
344
5
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
336
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
417
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
387
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
327
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
321
5
Анна Сола Анна Сола
320
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять