Роналду за 15 тысяч евро разгневал жителей Гоа

В бывшей португальской колонии установили памятник форварду Манчестер Юнайтед, что не понравилось местным жителям

Памятник Роналду установили в Индии / Фото: Коллаж: Сегодня

В индийском городе Калангут (штат Гоа) открыли статую одному из лучших футболистов современности Криштиану Роналду.

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Стоимость памятника нападающему Манчестер Юнайтед и сборной Португалии составила около 15 тысяч евро.

Министр штата Гоа Майкл Лобо разместил две фотографии статуи в своем Twitter и написал:

"Из любви к футболу и по просьбе нашей молодежи мы установили статую Криштиану Роналду в парке, чтобы вдохновить нашу молодежь поднимать футбол на новые высоты".

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Как бывает в таких случая, не обошлось и без критики. Многие местные жители остались недовольны установкой статуи Роналду. Они убеждены, что властям следовало увековечить спортсмена из Индии.

Интересно, что Гоа был колонией Португалии, но перешел под юрисдикцию Индии 60 лет назад.