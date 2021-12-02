Роналду вызывают на допрос: португалец может быть замешан в грандиозном скандале

Прокуратура Турина намерена допросить нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду по делу о возможных финансовых махинациях в его бывшей команде Ювентусе

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Руководство Ювентуса подозревают в ложной отчетности клуба в трех сезонах, в том числе клуб обвиняют в том, что они выплачивали зарплату Роналду мимо кассы во время локдауна в 2020 году.

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Прокуратура хочет допросить футболиста и выяснить, какую именно сумму выплатил ему туринский клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Роналду вызывают на допрос в Италии / Фото: Reuters

Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей Марко Донцелли уже потребовал лишить Ювентус последних чемпионских титулов и отправить туринский клуб в Серию Б.

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Напомним, Ювентус был одним из главных фигурантов коррупционного скандала в итальянском футболе в 2006 году, вошедшего в историю под названием Кальчополи. Тогда туринцев перевели во второй дивизион и лишили двух чемпионских титулов.