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Ювентус выгоняют из Серии А! Роналду платили мимо кассы

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
30 ноября, 14:58
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Грандиозный скандал в Италии – Ювентусу грозит ссылка во второй дивизион за финансовые махинации, касавшиеся в том числе и выплат в пользу Криштиану Роналду
Ювентус на пороге грандиозных проблем
Ювентус на пороге грандиозных проблем / Фото: Reuters

Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей Марко Донцелли потребовал лишить Ювентус последних чемпионских титулов и отправить туринский клуб в Серию Б.

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Причина – мошеннические действия со стороны боссов туринского клуба, которые сейчас расследуются правоохранительными органами Италии.

Президента Ювентуса Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа и бывшего спортивного директора Фабио Паратичи подозревают в ложной отчетности клуба в чемпионских сезонах-2018/2019, 2019/2020, а также в сезоне 2020/2021, когда Юве финишировал четвертым.

Речь о фальсификации финансовых данных клуба на 50 млн евро.

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Павел Недвед и Криштиану Роналду
Павел Недвед и Криштиану Роналду / Фото: Instagram

Также следствие изучает возможные махинации, связанные с экс-форвардом Ювентуса Криштиану Роналду, ныне выступающим за МЮ. Туринский клуб мог осуществлять выплаты португальцу во время прошлогоднего локдауна, не внося их в финансовую отчетность. То есть – платили мимо кассы.

Ювентус уличили в финансовых грехах
Ювентус уличили в финансовых грехах / Фото: Reuters

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"Если Ювентус незаконно получил преимущество перед соперниками, то федерация футбола Италии и управление рыночной конкуренции должны были бы вмешаться и наложить санкции на ответственных. Нам нужно защитить тысячи болельщиков. Мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой перевести Ювентус в Серию Б и лишить клуб последних титулов в лиге, которые были выиграны в результате этих потенциально незаконных операций", – цитирует Марко Донцелли Football Italia.

Ювентусу уже не до радости
Ювентусу уже не до радости / Фото: Juventus FC

Напомним, Ювентус был одним из главных фигурантов коррупционного скандала в итальянском футболе в 2006 году, вошедшего в историю под названием Кальчополи. Тогда туринцев перевели во второй дивизион и лишили двух чемпионских титулов.

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