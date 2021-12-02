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Роналду викликають на допит: португалець може бути замішаний у грандіозному скандалі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
2 грудня, 16:08
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Прокуратура Туріна має намір допитати нападаючого Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду у справі про можливі фінансові махінації у його колишній команді Ювентус
Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Керівництво Ювентуса підозрюють у помилковій звітності клубу у трьох сезонах, зокрема клуб звинувачують у тому, що вони виплачували зарплату Роналду повз касу під час локдауну у 2020 році.

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Прокуратура хоче допитати футболіста та з'ясувати, яку саме суму виплатив йому туринський клуб, пише La Gazzetta dello Sport.

Роналду викликають на допит в Італії
Роналду викликають на допит в Італії / Фото: Reuters

Глава італійської асоціації захисту прав споживачів Марко Донцеллі вже зажадав позбавити Ювентус останніх чемпіонських титулів та відправити туринський клуб до Серії Б.

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Нагадаємо, Ювентус був одним із головних фігурантів корупційного скандалу в італійському футболі 2006 року, який увійшов до історії під назвою Кальчополі. Тоді туринців перевели до другого дивізіону та позбавили двох чемпіонських титулів.

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