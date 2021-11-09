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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Роналду не заслужив! Принц Вільям нагородив гравця МЮ орденом Британської імперії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 листопада, 22:12
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Форвард Манчестер Юнайтед та збірної Англії Маркус Рашфорд заслужив нагороду завдяки своїй громадянській активності під час пандемії коронавірусу
Маркус Решфорд став кавалером Ордену Британської імперії
Маркус Решфорд став кавалером Ордену Британської імперії / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагороду 24-річному футболісту у Віндзорському замку вручив особисто принц Вільям, Герцог Кембриджський.

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"Яскравий приклад для всіх нас", – написали у вітальному пості МЮ.

У 2020 році під час карантинних заходів Рашфорд допоміг зібрати 20 мільйонів фунтів стерлінгів на безкоштовні обіди для школярів. У тому ж році Маркус написав відкритий лист до членів Парламенту з проханням вжити заходів щодо боротьби з дитячою бідністю у Великій Британії.

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Як визнання заслуг у боротьбі з дитячою бідністю Рашфорд отримав почесний ступінь доктора Манчестерського університету, ставши наймолодшим володарем цього звання в історії.

Маркус Рашфорд є вихованцем клубу Манчестер Юнайтед. У складі манкуніанців 24-річний форвард зіграв 277 матчів, у яких забив 91 гол. У віці 18 років Маркус дебютував у складі збірної Англії, за яку провів 46 поєдинків та забив 12 голів.

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За даними Transfermarkt вартість футболіста становить 85 мільйонів євро.

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