Роналду не заслужив! Принц Вільям нагородив гравця МЮ орденом Британської імперії

Нагороду 24-річному футболісту у Віндзорському замку вручив особисто принц Вільям, Герцог Кембриджський.

Читайте також: Роналду покине МЮ: є вагома причина

A shining example to all of us



Dr Marcus Rashford MBE everybody #MUFC pic.twitter.com/dEVSzr1p8l