Роналду не заслужил! Принц Уильям наградил игрока МЮ орденом Британской империи

Форвард Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рашфорд заслужил награду благодаря своей гражданской активности во время пандемии коронавируса

Маркус Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи / Фото: Коллаж: Сегодня

Награду 24-летнему футболисту в Виндзорском замке вручил лично принц Уильям, Герцог Кембриджский.

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"Яркий пример для всех нас", – написали в поздравительном посте МЮ.

A shining example to all of us



Dr Marcus Rashford MBE everybody #MUFCpic.twitter.com/dEVSzr1p8l — Manchester United (@ManUtd) November 9, 2021

В 2020 году во время карантинных мероприятий Рашфорд помог собрать 20 миллионов фунтов стерлингов на бесплатные обеды для школьников. В том же году Маркус написал открытое письмо к членам Парламента с просьбой принять меры по борьбе с детской бедностью в Великобритании.

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В качестве признания заслуг в борьбе с детской бедностью Рашфорд получил почетную степень доктора Манчестерского университета, став самым юным обладателем этого звания в истории.

Маркус Рашфорд является воспитанником клуба Манчестер Юнайтед. В составе манкунианцев 24-летний форвард сыграл 277 матчей, в которых забил 91 гол. В возрасте 18 лет Маркус дебютировал в составе сборной Англии, за которую провел 46 поединков и забил 12 голов.

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По данным Transfermarkt стоимость футболиста составляет 85 миллионов евро.

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