История одной фотографии. Схватил соперника за гениталии и стал легендой футбола

Противостояние Винни Джонса и Пола Гаскойна навсегда вошло в историю футбола. В первую очередь, благодаря этому фото

Винни Джонс и Пол Гаскойн вошли в историю футбола / Фото: Getty Images

Уимблдон Джонса встречался с Ньюкаслом Гаскойна в феврале 1988 года.

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Это сейчас мы знаем Гаскойна как алкоголика и наркомана, а тогда 20-летний Газза только получил приз лучшему молодому игроку лиги и считался главной надеждой британского футбола.

Пол Гаскойн недавно принял участие в матче легенд / Фото: Getty Images

Однако тренерский штаб скромного Уимблдона нашел способ остановить звездного соперника.

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Противоядием против него стал Винни Джонс – само воплощение брутального футбола, а случай с Гаскойном навсегда закрепил за ним звание самого грязного футболиста.

Кстати, позже Винни Джонс перенес свой брутальный образ и в кино, где он снимался у Гая Ричи в таких картинах как "Карты деньги два ствола" и "Большой куш".

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На трибунах началось безумие, как только Гаскойн вышел на разминку. Джонс всегда выходил разминаться позже остальных, но в этот раз он остался в подтрибунном помещении.

"Я подумал: "Я могу стать посмешищем в этой игре". Что, если он забьет четыре гола? Что-то сломалось во мне. Я так и не вышел на поле, разминался в раздевалке. А потом подумал: "Когда я увижу его, я его убью", – вспоминал Винни.

Разыграв мяч, Джонс подбежал к Гаскойну и сказал: "Сегодня я не собираюсь играть в футбол, так что и ты не будешь".

На протяжении всего матча игроки донимали друг друга. Джонс не выпускал Гаскойна из виду и обзывал пухленьким, но и молодой форвард не стеснялся в выражениях.

Перед исполнением штрафного удара в пользу Ньюкасла Джон плотно опекал Гаскойна. Пол решил подшутить над соперником и сказал ему: "Сколько тебе за это платят, ты сегодня получишь хотя бы 100 фунтов?"

Винни посчитал эту фразу оскорбительной и не нашел ничего другого как схватить соперника за гениталии.

"Это было оскорблением для меня, я схватил его сам знаешь за что. Никаких игр, точно в цель. Я его не отпускал", – рассказывал позже об этом инциденте футболист.

Поединок завершился скучной нулевой ничьей, так что фото стало главной темой для разговора после финального свистка.

Спустя много лет Гаскойн и Джонс с юмором вспомнили ту ситуацию и повторили свое легендарное фото.