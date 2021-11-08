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Історія однієї фотографії. Схопив суперника за геніталії та став легендою футболу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 листопада, 15:10
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Протистояння Вінні Джонса та Пола Гаскойна назавжди увійшло до історії футболу. Насамперед, завдяки цьому фото
Вінні Джонс та Пол Гаскойн увійшли в історію футболу
Вінні Джонс та Пол Гаскойн увійшли в історію футболу / Фото: Getty Images

Вімблдон Джонса зустрічався з Ньюкаслом Гаскойна у лютому 1988 року.

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Це зараз ми знаємо Гаскойна як алкоголіка та наркомана, а тоді 20-річний Газза лише отримав приз найкращому молодому гравцю ліги та вважався головною надією британського футболу.

Пол Гаскойн нещодавно взяв участь в матчі легенд
Пол Гаскойн нещодавно взяв участь в матчі легенд / Фото: Getty Images

Однак тренерський штаб скромного Вімблдону знайшов спосіб зупинити зіркового суперника.

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Протиотрутою проти нього став Вінні Джонс – саме втілення брутального футболу, а випадок із Гаскойном назавжди закріпив за ним звання найбруднішого футболіста.

До речі, пізніше Вінні Джонс переніс свій брутальний образ і в кіно, де він знімався у Гая Річі в таких картинах як "Карти гроші два стволи" та "Великий куш".

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На трибунах почалося божевілля, щойно Гаскойн вийшов на розминку. Джонс завжди виходив розминатися пізніше за інших, але цього разу він залишився в підтрибунному приміщенні.

"Я подумав: "Я можу стати посміховиськом у цій грі" . Що, якщо він заб'є чотири голи? Щось зламалося у мені. Я так і не вийшов на поле, розминався у роздягальні. А потім подумав: "Коли я побачу його, я вб'ю його", – згадував Вінні.

Розігравши м'яч, Джонс підбіг до Гаскойна і сказав: "Сьогодні я не збираюся грати у футбол, тож і ти не будеш".

Протягом усього матчу гравці дошкуляли один одному. Джонс не випускав Гаскойна з поля зору і обзивав пухленьким, але й молодий форвард не соромився у висловлюваннях.

Перед виконанням штрафного удару на користь Ньюкасла Джон щільно опікувався Гаскойном. Пол вирішив пожартувати над суперником і сказав йому: "Скільки тобі за це платять, ти сьогодні отримаєш хоча б 100 фунтів?"

Вінні вважав цю фразу образливою і не знайшов нічого іншого, як схопити суперника за геніталії.

"Це було образою для мене, я схопив його сам знаєш за що. Жодних ігор, точно в ціль. Я його не відпускав", – розповідав пізніше про цей інцидент футболіст.

Поєдинок завершився нудною нульовою нічиєю, тож фото стало головною темою для розмови після фінального свистка.

Через багато років Гаскойн та Джонс із гумором згадали ту ситуацію та повторили своє легендарне фото.

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