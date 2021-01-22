"Ромі" присудили технічну поразку за програний матч. Що це було?

Італійська "Рома" отримала технічну поразку 0:3 в матчі проти "Спеції" в 1/8 фіналу Кубка країни. Найцікавіше, що римляни і так програли цей поєдинок з рахунком 2:4, проте клуб був окремо покараний за помилку тренерського штабу, повідомляє Get Italian Football News.

Реклама

Читайте також: Екстренер "Шахтаря" увійшов в ТОП-5 найсексуальніших наставників чемпіонату Італії

Справа в тому, що головний тренер команди Паулу Фонсека порушив регламент турніру, провівши шість замін! Португалець випустив чотирьох в основний час і ще двох у додатковий. Нагадаємо, що ФІФА дозволила на час пандемії проводити п'ять замін, але Фонсеці цього виявилося мало.

Відзначимо, що за таку недбалість були звільнені менеджери команди, а ось сам Фонсека поки зберіг роботу. Поки, адже в керівництві "Роми" дуже незадоволені роботою Фонсеки і вже розглядають альтернативу у вигляді запрошення Мауріціо Саррі.

В тренді Українська суддя увійшла до трійки кращих у світі за останні 10 років

Раніше ми писали, що після пограбування на 100 тисяч євро "Шахтар" забезпечить безпеку свого екстренера в Італії. Подарунок для Паулу Фонсеки зацікавив навіть футболіста "Реала" Луку Модріча.

Реклама

Дивіться, як "Рома" програла римське дербі "Лаціо":

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама