Русский
$ 28,26
34,37
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Ромі" присудили технічну поразку за програний матч. Що це було?

22 січня, 21:06

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Римський клуб додатково покараний за помилку тренерського штабу

Італійська "Рома" отримала технічну поразку 0:3 в матчі проти "Спеції" в 1/8 фіналу Кубка країни. Найцікавіше, що римляни і так програли цей поєдинок з рахунком 2:4, проте клуб був окремо покараний за помилку тренерського штабу, повідомляє Get Italian Football News.

Реклама

Читайте також: Екстренер "Шахтаря" увійшов в ТОП-5 найсексуальніших наставників чемпіонату Італії

Справа в тому, що головний тренер команди Паулу Фонсека порушив регламент турніру, провівши шість замін! Португалець випустив чотирьох в основний час і ще двох у додатковий. Нагадаємо, що ФІФА дозволила на час пандемії проводити п'ять замін, але Фонсеці цього виявилося мало.

Відзначимо, що за таку недбалість були звільнені менеджери команди, а ось сам Фонсека поки зберіг роботу. Поки, адже в керівництві "Роми" дуже незадоволені роботою Фонсеки і вже розглядають альтернативу у вигляді запрошення Мауріціо Саррі.

В тренді
Українська суддя увійшла до трійки кращих у світі за останні 10 років

Раніше ми писали, що після пограбування на 100 тисяч євро "Шахтар" забезпечить безпеку свого екстренера в Італії. Подарунок для Паулу Фонсеки зацікавив навіть футболіста "Реала" Луку Модріча.

Реклама

Дивіться, як "Рома" програла римське дербі "Лаціо":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

кубок Італії Рома Італія Специя Паулу Фонсека

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірноїФутбол
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиною
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиноюФутбол
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з синомФутбол
Літак був скріплений скотчем, а пілоту заборонено літати: авіакатастрофа забрала життя 15 футболістів
Літак був скріплений скотчем, а пілоту заборонено літати: авіакатастрофа забрала життя 15 футболістівФутбол
Качка з
Качка з "Динамо" зняли з гри через м'язиФутбол
Гравець
Гравець "Динамо" після інсульту заговорив португальськоюФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти