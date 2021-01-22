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Бунт проти Фонсеки: лідери "Роми" висунули тренеру свої вимоги

22 січня, 09:02

Олена Павлова Олена Павлова

Джеко і Пеллегріні хочуть повернути раніше звільненого наставника команди

На тижні "Рома" вилетіла з Кубка Італії на стадії 1/8 фіналу, програвши "Спеції" з рахунком 2:4. Головний тренер римської команди Паулу Фонсека опинився на межі звільнення, до того ж проти нього починають бунтувати лідери "вовків". Тоді як "Спеція" після виграшу побувала на прийомі у Папи Римського.

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Паулу Фонсека

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Лідери "Роми" Едін Джеко і Лоренцо Пеллегріні висловлюють невдоволення роботою головного тренера команди Паулу Фонсеки, повідомляє Gazzetta dello Sport. Під час останнього тренування між футболістами і португальським фахівцем відбувся напружений діалог.

Един Джеко
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Един Джеко / Фото: Reuters

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Джеко і Пеллегріні від імені всієї команди заявили про тактичні проблеми, а також зажадали повернення в клуб тренера Джанлуки Гомбара. Саме Гомбара зробили винним у порушенні регламенту під час кубкового матчу проти "Спеції", коли "Рома" зробила шість замін, замість п'яти дозволених.

Раніше ми писали, що після пограбування на 100 тисяч євро "Шахтар" гарантуватиме безпеку свого екс-тренера в Італії. Подарунок для Паулу Фонсеки зацікавив навіть футболіста "Реала" Луку Модріча.

Дивіться, як "Рома" програла "Лаціо"

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тренер бунт чемпіонат Італії Рома Італія Едін Джеко. Паулу Фонсека
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