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Фонсека забув правила футболу? Тренер "Роми" провів шість замін в одному матчі

20 січня, 17:15

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Римський клуб вилетів з Кубка Італії та ще й зганьбився на весь світ

"Рома" вилетіла з Кубка Італії на стадії 1/8 фіналу, програвши Спеції з рахунком 2:4. Однак на цьому проблеми головного тренера римлян Паулу Фонсеки не закінчилися. Португальський фахівець так захопився грою, що зробив зайву заміну! Тепер "Ромі" загрожує технічна поразка, а самому наставнику – звільнення.

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Незважаючи на те, що ФІФА дозволила на час пандемії проводити п'ять замін у матчі, Фонсека цього виявилося мало, і він випустив на поле відразу шість свіжих гравців – чотирьох в основний час і ще двох у додатковий. Тепер римлянам загрожує технічна поразка з рахунком 0:3, хоча вони і так програли, але регламент є регламент.

У той же час, недбалість самого Фонсеки розлютила керівництво клубу. Журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці в Twitter повідомив, що португалець може бути відправлений у відставку, а його місце займе екс-наставник "Ювентуса" Мауріціо Саррі.

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Раніше ми писали, що після пограбування на 100 тисяч євро "Шахтар" забезпечить безпеку свого екстренера в Італії. Подарунок для Паулу Фонсеки зацікавив навіть футболіста "Реала" Луку Модріча.

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кубок Італії Рома Італія Специя Паулу Фонсека

Джерело: Сегодня|Спорт

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