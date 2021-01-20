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Папа Римський побачив у грі "Спеції" танго і запросив до себе сенсацію Кубка Італії

20 січня, 23:33

Олена Павлова Олена Павлова

Франциск отримав у подарунок іменну футболку і відзначив гру команди

Скромна "Спеція" після сенсаційної перемоги в Кубку Італії над "Ромою" (4:2) удостоїлася аудієнції самого Папи Римського Франциска. Делегація клубу відвідала резиденцію в Римі і подарувала понтифіку м'яч з автографами і іменну футболку клубу. Раніше ми відзначали, що тренер "Роми" провів шість замін в одному матчі.

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Франциск, який є пристрасним любителем футболу, привітав "Спецію" з перемогою і виходом до чвертьфіналу турніру. А на стадії 1/4-й вже 28 січня на "орлят" чекає чинний володар Кубка Італії "Наполі".

"Вітаю, ви добре виступили. В Аргентині ми танцюємо танго, а танго – це музика в розмірі 2/4. Ви виграли 4:2, це добре. Мої вітання! Дякую за візит. Спорт – це чудо, яке розкриває все краще, що є у нас всередині. Продовжуйте в тому ж дусі", – цитує Франциска сайт "Спеції".

Раніше фанат боксу Папа Римський зізнався Уайлдеру, що любить піцуі призначив його послом світу.

Дивіться, як "Спеція" грала в чемпіонаті Італії проти "Торіно"

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Папа Римський кубок Італії Рома Італія Специя Папа Римський Франциск
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