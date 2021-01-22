"Роме" присудили техническое поражение за проигранный матч. Что это было?

Итальянская "Рома" получила техническое поражение 0:3 в матче против "Специи" в 1/8 финала Кубка страны. Самое интересное, что римляне и так проиграли этот поединок со счетом 2:4, однако клуб был отдельно наказан за ошибку тренерского штаба, сообщает Get Italian Football News.

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Дело в том, что главный тренер команды Паулу Фонсека нарушил регламент турнира, проведя шесть замен! Португалец выпустил четырех в основное время и еще двоих в дополнительное. Напомним, что ФИФА разрешила на время пандемии проводить пять замен, но Фонсеке этого оказалось мало.

Отметим, что за такую оплошность были уволены менеджеры команды, а вот сам Фонсека пока сохранил работу. Пока, ведь в руководстве "Ромы" очень недовольны работой Фонсеки и уже рассматривают альтернативу в виде приглашения Маурицио Сарри.

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Ранее мы писали, что после ограбления на 100 тысяч евро "Шахтер" обеспечит безопасность своего экс-тренера в Италии. Подарок для Паулу Фонсеки заинтересовал даже футболиста "Реала" Луку Модрича.

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