Ребров отримав пропозицію від переможців Ліги чемпіонів

Наступним місцем роботи Сергія Реброва, якому вже знайшли заміну в Ференцвароші, може стати Аль-Айн.
Клуб з Об'єднаних Арабських Еміратів близький до того, щоб укласти контракт з українським тренером. Про це повідомляє Twitter UAEkick.
Аль-Айн – найтитулованіший клуб Еміратів. Команда рекордні 13 разів вигравала чемпіонат країни, 7 разів ставала володарем Кубка і 5 – Суперкубка ОАЕ. 2003 року перемагала в азіатській Лізі чемпіонів.
Однак останнє чемпіонство Аль-Айна датоване сезоном 2017/18, а в минулій першості ОАЕ клуб на прізвисько "Бос" фінішував шостим з чотирнадцяти, що є найгіршим результатом за сім років.
У Реброві Аль-Айн бачить тренера, який принесе команді нові чемпіонські титули, як це українець робив в Динамо (два чемпіонства) і Ференцвароші (три).
Світоліна вразила підписників чарівною сукнею-вишиванкою
Діти влаштували масову бійку на турнірі з хокею в Росії. Бігли рознімати навіть батьки
Як Україні виграти Євро. Прокладаємо шлях до трофея
Раніше ми писали, що Ребров ризикує залишитися біля розбитого корита через Шеву. Сергій Станіславович залишає Ференцварош заради роботи в збірній України, але його плани може порушити Андрій Шевченко, якщо вирішить залишитися в національній команді після Євро.
Також ми розповідали, що в Реброві зацікавлений грецький АЕК, але еллінів відлякує неустойка в мільйон євро, яку вимагає Ференцварош.