Ребров отримав пропозицію від переможців Ліги чемпіонів

Після Ференцвароша Сергій Ребров може опинитися не в збірній України і не в афінському клубі АЕК, а біля керма найтитулованішої команди Еміратів – Аль-Айна

Сергій Ребров / Фото: Getty Images

Наступним місцем роботи Сергія Реброва, якому вже знайшли заміну в Ференцвароші, може стати Аль-Айн.

Клуб з Об'єднаних Арабських Еміратів близький до того, щоб укласти контракт з українським тренером. Про це повідомляє Twitter UAEkick.

Аль-Айн – найтитулованіший клуб Еміратів. Команда рекордні 13 разів вигравала чемпіонат країни, 7 разів ставала володарем Кубка і 5 – Суперкубка ОАЕ. 2003 року перемагала в азіатській Лізі чемпіонів.

Однак останнє чемпіонство Аль-Айна датоване сезоном 2017/18, а в минулій першості ОАЕ клуб на прізвисько "Бос" фінішував шостим з чотирнадцяти, що є найгіршим результатом за сім років.

У Реброві Аль-Айн бачить тренера, який принесе команді нові чемпіонські титули, як це українець робив в Динамо (два чемпіонства) і Ференцвароші (три).

Сергій Ребров з дружиною / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що Ребров ризикує залишитися біля розбитого корита через Шеву. Сергій Станіславович залишає Ференцварош заради роботи в збірній України, але його плани може порушити Андрій Шевченко, якщо вирішить залишитися в національній команді після Євро.

Також ми розповідали, що в Реброві зацікавлений грецький АЕК, але еллінів відлякує неустойка в мільйон євро, яку вимагає Ференцварош.