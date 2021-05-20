Ребров заявив про те, що піде з Ференцвароша ще в лютому

Президент Ференцвароша розповів, ч то для нього стало несподіванкою рішення Сергія Реброва поекінуть Ференцварош. Він уже шукає йому заміну, але сподівається утримати українця

Сергій Ребров / Фото: Reuters

Сергій Ребров вирішив покинути Ференцварош ще взимку. Про це розповів президент Ференцвароша Габор Кубатов і зізнався, що для нього це стало сюрпризом. Раніше повідомлялося, що Ребров хоче збільшення зарплати.

"Наша найбільша проблема зараз в тому, що 10 лютого Сергій Ребров фактично подав у відставку. Він сказав через свого менеджера, що хоче піти в кінці сезону, і ми шукаємо нового тренера. Це стало несподіванкою", – заявив Кубатов, якого цитує Террикон.

Президент Ференцвароша зізнався, що у нього вже є список потенційних кандидатів на заміну українцеві, тим не менш, він хотів би ще раз переговорити з Ребровим.

"Я думав, що ми висловимо нашу вдячність, принаймні, в фінансовому відношенні, тому що Ребров теж дуже добре заробляв, на європейському рівні. Ми зробили все можливе, щоб він домігся успіху. Блискучий тренер, якого я завжди хотів, але я повинен змиритися з його рішенням. Я хочу, щоб ми сіли і поговорили один з одним. Це ще попереду", – додав голова "біло-зелених".

Раніше ми писали, що перехід Реброва в АЕК зірвався – через мільйон євро. Каменем спотикання для переїзду колишнього гравця і тренера київського Динамо з Будапешта до Афін стала компенсація, яку запросив Ференцварош.